Manchester City devrede

Porto forması giyen ve satılması Galatasaraylılarca dört gözle beklenen Alex Telles'e Manchester City'nin talip olduğu belirtildi. İspanyol gazetesi Marca'ya göre; İngiliz ekibi, Alex Telles için yaklaşık 30 milyon euro ödemeye istekli. Oyuncuyla PSG ve Chelsea de ilgileniyor. Ancak City'nin şimdilik UEFA'dan aldığı iki dönemlik transfer yasağı bulunuyor. Telles'i 6.5 milyon euro'ya alan Porto, satış halinde kârdan yüzde 10 payını Aslan'a ödeyecek.