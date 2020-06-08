Manchester City devrede
Porto forması giyen ve satılması Galatasaraylılarca dört gözle beklenen Alex Telles'e Manchester City'nin talip olduğu belirtildi.
Porto forması giyen ve satılması Galatasaraylılarca dört gözle beklenen Alex Telles'e Manchester City'nin talip olduğu belirtildi. İspanyol gazetesi Marca'ya göre; İngiliz ekibi, Alex Telles için yaklaşık 30 milyon euro ödemeye istekli. Oyuncuyla PSG ve Chelsea de ilgileniyor. Ancak City'nin şimdilik UEFA'dan aldığı iki dönemlik transfer yasağı bulunuyor. Telles'i 6.5 milyon euro'ya alan Porto, satış halinde kârdan yüzde 10 payını Aslan'a ödeyecek.
- 8.6.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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