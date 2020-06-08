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08 Haziran 2020, Pazartesi
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devrede

Manchester City devrede

Porto forması giyen ve satılması Galatasaraylılarca dört gözle beklenen 'e 'nin talip olduğu belirtildi.

Porto forması giyen ve satılması Galatasaraylılarca dört gözle beklenen 'e 'nin talip olduğu belirtildi. İspanyol gazetesi Marca'ya göre; İngiliz ekibi, Alex Telles için yaklaşık 30 milyon euro ödemeye istekli. Oyuncuyla ve de ilgileniyor. Ancak City'nin şimdilik 'dan aldığı iki dönemlik transfer yasağı bulunuyor. Telles'i 6.5 milyon euro'ya alan Porto, satış halinde kârdan yüzde 10 payını Aslan'a ödeyecek.

  1. 8.6.2020
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