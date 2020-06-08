Herkesi görecek
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başka kulüplere kiralanan Diagne, Babel, Maicon, Ozornwafor, Emre Taşdemir ve genç futbolculara bir şans daha verecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başka kulüplere kiralanan Diagne, Babel, Maicon, Ozornwafor, Emre Taşdemir ve genç futbolculara bir şans daha verecek. Bu isimler arasında transfer teklifi alanlara kolaylık sağlanacak. Talibi olmayanlar kesinlikle kadro dışı kalmayacak. Corona virüsü nedeniyle ertelenen uluslararası organizasyonlar sayesinde sezon başı hazırlık kampına tüm futbolcular aynı anda katılacak. Bu avantajdan faydalanmak isteyen İmparator, kiralık gidenleri bir kez daha değerlendirecek. Göze giremeyenler gidecek.
SINIR VE TEKLİFLER ÖNEMLİ
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen "Yabancı sınırını düşüreceğiz" açıklamalarıyla kadro planlaması değişebilir. Bu süreçte talipleri bulunan Belhanda ve Feghouli gibi isimler de gönderilebilir. Öte yandan sözleşmesi sona erip boşa çıkacak isimlerle ilgili planlama ise sezon sonuna bırakıldı. Donk, Mariano ve Selçuk İnan serbest kalacak.
- 8.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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