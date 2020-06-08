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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Herkesi görecek

Herkesi görecek

, başka kulüplere kiralanan Diagne, Babel, Maicon, Ozornwafor, Taşdemir ve genç futbolculara bir şans daha verecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başka kulüplere kiralanan Diagne, Babel, Maicon, Ozornwafor, Taşdemir ve genç futbolculara bir şans daha verecek. Bu isimler arasında transfer teklifi alanlara kolaylık sağlanacak. Talibi olmayanlar kesinlikle kadro dışı kalmayacak. Corona virüsü nedeniyle ertelenen uluslararası organizasyonlar sayesinde sezon başı hazırlık kampına tüm futbolcular aynı anda katılacak. Bu avantajdan faydalanmak isteyen İmparator, kiralık gidenleri bir kez daha değerlendirecek. Göze giremeyenler gidecek.

SINIR VE TEKLİFLER ÖNEMLİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen "Yabancı sınırını düşüreceğiz" açıklamalarıyla kadro planlaması değişebilir. Bu süreçte talipleri bulunan ve Feghouli gibi isimler de gönderilebilir. Öte yandan sözleşmesi sona erip boşa çıkacak isimlerle ilgili planlama ise sezon sonuna bırakıldı. Donk, Mariano ve serbest kalacak.

  1. 8.6.2020
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