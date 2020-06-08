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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Hakan değil Kerim geliyor

Hakan değil Kerim geliyor

, Çalhanoğlu ailesinden 17 yaşında olanı kadrosuna katıyor.

Milan forması giyen 'nun 'a geleceği iddia ediliyordu. Fakat kulübü Milan'ın oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığı belirtildi. Sarı- kırmızılıların Hakan'ın yeğeni Kerim Çalhanoğlu'nu transfer listesine aldığı öğrenildi. Hoffenheim altyapısında oynayan 17 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takımında 19 maça çıkan sol kanat oyuncusu 2 gol atıp, 4 de asist yaptı. Zaman zaman sol bekte görev yapan Kerim'in altyapı takımına alınması bekleniyor. 1.80'lik genç oyuncu U17 'nda 13 maçta boy gösterirken 1 kez fileleri sarsabildi.

  1. 8.6.2020
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