Hakan değil Kerim geliyor
Galatasaray, Çalhanoğlu ailesinden 17 yaşında olanı kadrosuna katıyor.
Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a geleceği iddia ediliyordu. Fakat kulübü Milan'ın oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığı belirtildi. Sarı- kırmızılıların Hakan'ın yeğeni Kerim Çalhanoğlu'nu transfer listesine aldığı öğrenildi. Hoffenheim altyapısında oynayan 17 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takımında 19 maça çıkan sol kanat oyuncusu 2 gol atıp, 4 de asist yaptı. Zaman zaman sol bekte görev yapan Kerim'in altyapı takımına alınması bekleniyor. 1.80'lik genç oyuncu Almanya U17 Milli Takımı'nda 13 maçta boy gösterirken 1 kez fileleri sarsabildi.
- 8.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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