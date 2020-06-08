Hakan değil Kerim geliyor

Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a geleceği iddia ediliyordu. Fakat kulübü Milan'ın oyuncuyu bırakmaya yanaşmadığı belirtildi. Sarı- kırmızılıların Hakan'ın yeğeni Kerim Çalhanoğlu'nu transfer listesine aldığı öğrenildi. Hoffenheim altyapısında oynayan 17 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takımında 19 maça çıkan sol kanat oyuncusu 2 gol atıp, 4 de asist yaptı. Zaman zaman sol bekte görev yapan Kerim'in altyapı takımına alınması bekleniyor. 1.80'lik genç oyuncu Almanya U17 Milli Takımı'nda 13 maçta boy gösterirken 1 kez fileleri sarsabildi.