Fatih Terim veliahtını seçti! Yerine o isim geçecek
Uzun yıllar daha Galatasaray'da görev yapmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, emekli olduktan sonra çok beğendiği Okan Buruk’un takımın başına geçmesini istiyor.
Şampiyonlar Ligi hayalini sürdüren ve Galatasaray'ın başında uzun yıllar daha kalmak isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, halefini belirledi. İmparator, Galatasaray altyapısından çıkan ve futbolu burada bırakan Okan Buruk'u sarı-kırmızılı kulüpte geleceğin hocası olarak görüyor.
Başakşehir'de başarılı bir sezon geçiren Okan Buruk, hem ligde lider Trabzonspor'la aynı puanda hem de UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin eşiğinde bulunuyor. Galatasaray'da hocası Terim'le sayısız başarılar elde eden Buruk'un İtalya'da İnter macerası da bulunuyor. Ayrıca Türkiye'de Elazığ, Gaziantep, Sivas, Göztepe, Akhisar ve Rize'de tecrübe kazanması da dikkat çekiyor. Terim'in emekli olduktan sonra Okan Buruk'u tavsiye edeceği belirtiliyor.
- 8.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim veliahtını seçti! Yerine o isim geçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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