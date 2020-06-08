Fatih Terim veliahtını seçti! Yerine o isim geçecek

Şampiyonlar Ligi hayalini sürdüren ve Galatasaray'ın başında uzun yıllar daha kalmak isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, halefini belirledi. İmparator, Galatasaray altyapısından çıkan ve futbolu burada bırakan Okan Buruk'u sarı-kırmızılı kulüpte geleceğin hocası olarak görüyor.

Başakşehir'de başarılı bir sezon geçiren Okan Buruk, hem ligde lider Trabzonspor'la aynı puanda hem de UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin eşiğinde bulunuyor. Galatasaray'da hocası Terim'le sayısız başarılar elde eden Buruk'un İtalya'da İnter macerası da bulunuyor. Ayrıca Türkiye'de Elazığ, Gaziantep, Sivas, Göztepe, Akhisar ve Rize'de tecrübe kazanması da dikkat çekiyor. Terim'in emekli olduktan sonra Okan Buruk'u tavsiye edeceği belirtiliyor.