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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Fatih Terim veliahtını seçti! Yerine o isim geçecek

veliahtını seçti! Yerine o isim geçecek

Fatih Terim veliahtını seçti! Yerine o isim geçecek

Uzun yıllar daha 'da görev yapmak isteyen , emekli olduktan sonra çok beğendiği ’un takımın başına geçmesini istiyor.

Şampiyonlar Ligi hayalini sürdüren ve 'ın başında uzun yıllar daha kalmak isteyen , halefini belirledi. İmparator, Galatasaray altyapısından çıkan ve futbolu burada bırakan 'u sarı-kırmızılı kulüpte geleceğin hocası olarak görüyor.

'de başarılı bir sezon geçiren Okan Buruk, hem ligde lider Trabzonspor'la aynı puanda hem de Avrupa Ligi'nde çeyrek finalin eşiğinde bulunuyor. Galatasaray'da hocası Terim'le sayısız başarılar elde eden Buruk'un İtalya'da İnter macerası da bulunuyor. Ayrıca 'de Elazığ, Gaziantep, Sivas, Göztepe, Akhisar ve Rize'de tecrübe kazanması da dikkat çekiyor. Terim'in emekli olduktan sonra Okan Buruk'u tavsiye edeceği belirtiliyor.

  1. 8.6.2020
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