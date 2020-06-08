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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Defansa yeni ikili

Defansa yeni ikili

Marcao'nun sakatlığıyla plan değişikliğine giden Ç. Rize maçı için karar değiştirdi.

Marcao'nun sakatlığıyla plan değişikliğine giden Ç. Rize maçı için karar değiştirdi. Zorlu 8 hafta öncesi şampiyonluğu çok isteyen Terim, Ahmet'ten vazgeçip stoperde Donk'un yanına Lemina'yı koyacak. Orta sahada ise Seri, Ömer üçlüsü olacak.

  1. 8.6.2020
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