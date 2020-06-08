Defansa yeni ikili

Marcao'nun sakatlığıyla plan değişikliğine giden Fatih Terim Ç. Rize maçı için karar değiştirdi. Zorlu 8 hafta öncesi şampiyonluğu çok isteyen Terim, Ahmet'ten vazgeçip stoperde Donk'un yanına Lemina'yı koyacak. Orta sahada ise Seri, Ömer Belhanda üçlüsü olacak.