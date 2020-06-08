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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Cimbom’dan ayak tenisi

Cimbom’dan ayak tenisi

Pazar günü oynanacak maçı hazırlıklarını sürdüren , dün sabahki idmanda ayak tenisi oynadı.

Pazar günü oynanacak maçı hazırlıklarını sürdüren , dün sabahki idmanda ayak tenisi oynadı. Gruplar halinde yapılan antrenmanda koşu ve bireysel çalışmalar da gerçekleştirildi. Ayak tenisinde ve Donk'un voleleri dikkat çekti. Bugünü izinli geçirecek sarı-kırmızılılar yarın 'nde çift idmanla çalışmalarına devam edecek.

  1. 8.6.2020
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