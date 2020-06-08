Cimbom’dan ayak tenisi

Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, dün sabahki idmanda ayak tenisi oynadı. Gruplar halinde yapılan antrenmanda koşu ve bireysel çalışmalar da gerçekleştirildi. Ayak tenisinde Belhanda ve Donk'un voleleri dikkat çekti. Bugünü izinli geçirecek sarı-kırmızılılar yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çift idmanla çalışmalarına devam edecek.