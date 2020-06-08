Aslan'ın efsanesi Mario Jardel, İnstagram hesabından Galatasaray'da oynadığı dönemden fotoğrafını paylaşıp taraftarlara mesaj verdi. Koronavirüse dikkat çeken Brezilyalı yıldız, "Arena'yı yakından görebilmek için salgının bitmesine izin verin" ifadelerini kullandı. Daha sonra Galatasaray formalı bir fotoğrafını paylaşan Jardel, "Bu üniformayı özledim" notunu düştü.