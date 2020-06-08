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08 Haziran 2020, Pazartesi
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‘Bitmesine izin verin’

‘Bitmesine izin verin’

Aslan'ın efsanesi , İnstagram hesabından 'da oynadığı dönemden fotoğrafını paylaşıp taraftarlara mesaj verdi.

Aslan'ın efsanesi , İnstagram hesabından 'da oynadığı dönemden fotoğrafını paylaşıp taraftarlara mesaj verdi. Koronavirüse dikkat çeken Brezilyalı yıldız, "Arena'yı yakından görebilmek için salgının bitmesine izin verin" ifadelerini kullandı. Daha sonra Galatasaray formalı bir fotoğrafını paylaşan Jardel, "Bu üniformayı özledim" notunu düştü.

  1. 8.6.2020
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