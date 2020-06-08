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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Belaili takipte

Belaili takipte

Son günlerde ismi sıkça ile anılan ve sezon sonunda bir Avrupa takımına olacağını açıklayan , 'dan sarı-kırmızılıları takip ediyor.

Son günlerde ismi sıkça ile anılan ve sezon sonunda bir Avrupa takımına olacağını açıklayan , 'dan sarı-kırmızılıları takip ediyor. Al Ahli'de oynayan Cezayirli yıldız oyuncunun vatandaşı Feghouli ile sık sık görüştüğü ve Galatasaray hakkında bilgi edindiği öğrenildi. 28'lik sol kanadın, Onyekuru kalmazsa transfer edileceği konuşuluyor.

  1. 8.6.2020
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