Belaili takipte

Son günlerde ismi sıkça Galatasaray ile anılan ve sezon sonunda bir Avrupa takımına transfer olacağını açıklayan Youcef Belaili, Instagram'dan sarı-kırmızılıları takip ediyor. Al Ahli'de oynayan Cezayirli yıldız oyuncunun vatandaşı Feghouli ile sık sık görüştüğü ve Galatasaray hakkında bilgi edindiği öğrenildi. 28'lik sol kanadın, Onyekuru kalmazsa transfer edileceği konuşuluyor.