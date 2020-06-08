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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Balotelli Terim’e bağlı

Balotelli Terim’e bağlı

Brescia'nın önceki gün sözleşmesini feshettiği dünyaca ünlü İtalyan golcü, 'a teklif edildi. Yöneticiler, bu öneriyi hemen 'e iletti. Kurt hoca, Balotelli ile ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek.

Brescia'nın önceki gün sözleşmesini feshettiği dünyaca ünlü İtalyan golcü, 'a teklif edildi. Balotelli'nin menajeri Mino Raiola'nın sarı kırmızılı yönetimle temasa geçtiği belirlendi. Yöneticiler, bu öneriyi hemen 'e iletti. Kurt hoca, Balotelli ile ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek. İtalyan basını ise anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. 29'luk santrfor, bu sezon 19 maçta 5 gol attı.
  1. 8.6.2020
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