100 bin euro daha fazla
Galatasaray Erkek Basketbol takımı önümüzdeki sezondan itibaren FIBA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.
Galatasaray Erkek Basketbol takımı önümüzdeki sezondan itibaren FIBA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Normalde FIBA 'ayak bastı parası' olarak takımlara 250 bin euro veriyordu. Ancak Galatasaray'ın marka değerini göz önünde bulundurarak rakam 350 bin euro'ya çıkarıldı. Cimbom anlaşma gereği 3+2 yıl boyunca organizasyonda boy gösterecek.
- 8.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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