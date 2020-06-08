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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray 100 bin euro daha fazla

100 bin euro daha fazla

100 bin euro daha fazla

takımı önümüzdeki sezondan itibaren 'nde boy gösterecek.

Galatasaray Erkek Basketbol takımı önümüzdeki sezondan itibaren 'nde boy gösterecek. Normalde FIBA 'ayak bastı parası' olarak takımlara 250 bin euro veriyordu. Ancak Galatasaray'ın marka değerini göz önünde bulundurarak rakam 350 bin euro'ya çıkarıldı. Cimbom anlaşma gereği 3+2 yıl boyunca organizasyonda boy gösterecek.

  1. 8.6.2020
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