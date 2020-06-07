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07 Haziran 2020, Pazar
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Son karar

Son karar Ahmet Çalık

Marcao'nun sakatlanmasıyla Ç. maçında savunmanın göbeğinde kimin oynayacağı merak ediliyordu. 'in Brezilyalı stoperin yetişmeme ihtimali üzerine 'ı hazırladığı öğrenildi.

Marcao'nun sakatlanmasıyla Ç. maçında savunmanın göbeğinde kimin oynayacağı merak ediliyordu. 'in Brezilyalı stoperin yetişmeme ihtimali üzerine 'ı hazırladığı öğrenildi. 14 Haziran'daki maçta defansın ortasında Donk ile Ahmet olacak. Emin Bayram kulübede Lemina orta sahada yer alacak.
  1. 7.6.2020
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