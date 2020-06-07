Falcao'dan destek

Aslan'ın süper yıldızı Radamel Falcao, ABD'de yapılan ırkçılık karşıtı gösterilere giydiği tişörtle destek verdi. Brezilyalı Ronaldo Nazario da İnstagram'dan "Irkçılığı durdurun" yazılı tişört giyen Kolombiyalı'nın fotoğrafını paylaştı.