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07 Haziran 2020, Pazar
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Falcao'dan destek

Falcao'dan destek

Aslan'ın süper yıldızı , 'de yapılan ırkçılık karşıtı gösterilere giydiği tişörtle destek verdi.

Aslan'ın süper yıldızı , 'de yapılan ırkçılık karşıtı gösterilere giydiği tişörtle destek verdi. Brezilyalı Ronaldo Nazario da İnstagram'dan "Irkçılığı durdurun" yazılı tişört giyen Kolombiyalı'nın fotoğrafını paylaştı.

  1. 7.6.2020
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