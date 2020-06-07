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07 Haziran 2020, Pazar
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’le söz kesti

Real Betis’le söz kesti

Arap basını Feghouli'nin Arabistan'a, İspanyollar ise R. Betis'e olacağını yazıyor.

Arap basını Feghouli'nin Arabistan'a, İspanyollar ise R. Betis'e olacağını yazıyor. Diario de Sevilla'nın haberine göre; 30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, sezon sonu Betis'e masaya oturma sözü verdi. Feghouli, uzun yıllar forması giymişti.

  1. 7.6.2020
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