Real Betis’le söz kesti

Arap basını Feghouli'nin Arabistan'a, İspanyollar ise R. Betis'e transfer olacağını yazıyor. Diario de Sevilla'nın haberine göre; 30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, sezon sonu Betis'e masaya oturma sözü verdi. Feghouli, uzun yıllar Valencia forması giymişti.