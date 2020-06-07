Almanya’dan Salih iddiası

Alman Express gazetesi, Köln'ün, Kiel'e kiraladığı oyuncusu Salih Özcan'a Galatasaray'ın talip olduğunu yazdı. 22 yaşındaki orta saha Bundesliga 2. Lig ekibinde bu sezon 24 maçta 6 gol, 6 asistle oynadı. Satın alma opsiyonu Kiel'de olduğu için sarı-kırmızılıların bu kulüple görüştüğü iddia edildi.