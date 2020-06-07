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07 Haziran 2020, Pazar
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Almanya’dan Salih iddiası

Almanya’dan Salih iddiası

  gazetesi, 'ün, 'e kiraladığı oyuncusu 'a 'ın talip olduğunu yazdı.

gazetesi, 'ün, 'e kiraladığı oyuncusu 'a 'ın talip olduğunu yazdı. 22 yaşındaki orta saha Bundesliga 2. Lig ekibinde bu sezon 24 maçta 6 gol, 6 asistle oynadı. Satın alma opsiyonu Kiel'de olduğu için sarı-kırmızılıların bu kulüple görüştüğü iddia edildi.

  1. 7.6.2020
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