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06 Haziran 2020, Cumartesi
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: Çalışacağım

Sneijder: Çalışacağım

Aslan'ın efsanesi Wesley , kariyerine futbolda devam etmek istediğini söyledi.

Aslan'ın efsanesi Wesley , kariyerine futbolda devam etmek istediğini söyledi. Hollandalı yıldız, "Son aylarda gençlerle çalışmaya başladım ve onların gelişmelerine katkı sağlamaktan zevk alıyorum. Yönetici olabilirim, teknik direktör olabilirim" dedi. Sneijder, Messi ve Ronaldo gibi olabilme imkânı olduğunu ancak onların çok daha fedakâr davrandığını da söyledi.
  1. 6.6.2020
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