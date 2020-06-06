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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Falcao mutlu ve kalacak

Falcao mutlu ve kalacak

'nun yakın arkadaşı , tecrübeli golcünün kalacağını söyledi.

'nun yakın arkadaşı , tecrübeli golcünün kalacağını söyledi. Kolombiyalı golcünün gelecek sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyeceğini belirten Victoria, "Atacağı gollerle 'ı hedefine ulaştıracaktır. Galatasaray'da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi 'u çok seviyor" dedi.
  1. 6.6.2020
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