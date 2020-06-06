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06 Haziran 2020, Cumartesi
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Cimbom’da çifte kutlama

Cimbom’da çifte kutlama

ile 'nun yeni yaşları kutlandı. Onyekuru 23 yaşına girerken, Brezilyalı stoper Marcao ise 24'üncü kutladı.

ile 'nun yeni yaşları kutlandı. Onyekuru 23 yaşına girerken, Brezilyalı stoper Marcao ise 24'üncü kutladı. İdmanda usulü kutlama yapıldı. Onyekuru bu fotoğrafı paylaşınca Donk kutlama mesajı paylaştı. Onyekuru ise "Teşekkürler amcaoğlu" yazdı.
  1. 6.6.2020
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