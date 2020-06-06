Albayrak: Maske candır - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Albayrak: Maske candır

Albayrak: Maske candır

Albayrak: Maske candır

G.Saray 2. Başkanı , kulübün ürettiği maskeyi takarak poz verdi. fotoğrafı paylaşan Albayrak, "Maskemizi alalım, maskemizi takalım, maske candır" ifadelerini kullandı.

G.Saray 2. Başkanı , kulübün ürettiği maskeyi takarak poz verdi. fotoğrafı paylaşan Albayrak, "Maskemizi alalım, maskemizi takalım, maske candır" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılılar, salgın nedeniyle orijinal maske satışına başlamıştı. 5 farklı maske seçeneği çıkaran kulüp tanesini 24.99 TL'den satıyor.
  1. 6.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Albayrak: Maske candır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA