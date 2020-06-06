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06 Haziran 2020, Cumartesi
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18 takım oynar biz kazanırız

18 takım oynar biz kazanırız

, sarı-kırmızılıların şampiyon olacağını söyledi

, sarı-kırmızılıların şampiyon olacağını söyledi. Böke, " 18 takımın oynayıp G.Saray'ın şampiyon olduğu bir oyun. 8 tane final mücadelemiz var" dedi. Voleybol şubesinden sorumlu olan Böke, yabancı oyuncu almama kararı için, "Altyapıya döndük. Yabancılara karşı değiliz, sadece bütçeyi küçülttük" dedi.
  1. 6.6.2020
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