Transferi resmen duyurdu! Galatasaray ilk yerlisine kavuşuyor

Galatasaray'ın anlaştığı bilinen Oğulcan Çağlayan hakkında ilk resmi açıklama Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan geldi. Başkan Kartal, katıldığı canlı yayında "Oğulcan Çağlayan Rizespor'dan ayrılıyor. Görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı" diyerek bu transferin bittiğini bildirdi.

Yeni sezonda yerli transferine yönelen sarı-kırmızılılar daha önce Sivas'tan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile de anlaşmaya varmıştı. 24 yaşındaki Oğulcan bu sezon Rize'de 22 maça çıktı. 4 gol, 2 asist yapan Oğulcan, santrfor dışında sol ve sağ açıkta da forma giyebiliyor.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek ve bedelsiz gelecek Oğulcan yeni sezonda Galatasaray formasını giyecek.