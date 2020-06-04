Transferi resmen duyurdu! Galatasaray ilk yerlisine kavuşuyor
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan’ın Galatasaray ile anlaştığını resmen duyurdu. 24 yaşındaki hücumcu sarı-kırmızılı ekibe bedelsiz gelecek.
Galatasaray'ın anlaştığı bilinen Oğulcan Çağlayan hakkında ilk resmi açıklama Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan geldi. Başkan Kartal, katıldığı canlı yayında "Oğulcan Çağlayan Rizespor'dan ayrılıyor. Görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı" diyerek bu transferin bittiğini bildirdi.
Yeni sezonda yerli transferine yönelen sarı-kırmızılılar daha önce Sivas'tan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile de anlaşmaya varmıştı. 24 yaşındaki Oğulcan bu sezon Rize'de 22 maça çıktı. 4 gol, 2 asist yapan Oğulcan, santrfor dışında sol ve sağ açıkta da forma giyebiliyor.
Sözleşmesi sezon sonu bitecek ve bedelsiz gelecek Oğulcan yeni sezonda Galatasaray formasını giyecek.
- 4.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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