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04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Transferi resmen duyurdu! Galatasaray ilk yerlisine kavuşuyor

Transferi resmen duyurdu! ilk yerlisine kavuşuyor

Transferi resmen duyurdu! Galatasaray ilk yerlisine kavuşuyor

Başkanı Hasan , ’ın ile anlaştığını resmen duyurdu. 24 yaşındaki hücumcu sarı-kırmızılı ekibe bedelsiz gelecek.

'ın anlaştığı bilinen hakkında ilk resmi açıklama Başkanı Hasan 'dan geldi. Başkan Kartal, katıldığı canlı yayında "Oğulcan Çağlayan Rizespor'dan ayrılıyor. Görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı" diyerek bu transferin bittiğini bildirdi.

yerli transferine yönelen sarı-kırmızılılar daha önce 'tan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile de anlaşmaya varmıştı. 24 yaşındaki Oğulcan bu sezon Rize'de 22 maça çıktı. 4 gol, 2 asist yapan Oğulcan, santrfor dışında sol ve sağ açıkta da forma giyebiliyor.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek ve bedelsiz gelecek Oğulcan yeni sezonda Galatasaray formasını giyecek.

  1. 4.6.2020
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