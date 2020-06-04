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04 Haziran 2020, Perşembe
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'dan tarihi transfer çalımı! Mert Hakan ve 'ta işlem tamam

Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! Mert Hakan ve Emre Kılınç'ta işlem tamam

, ile sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan ve 'ı ezeli rakibi 'nin elinden kaptı. Tarihi operasyonun ayrıntılarına Fotomaç ulaştı. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılılar, ile sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan 25 yaşındaki orta saha ile 25 yaşındaki hücumcu 'ı renklerine bağladı. Fotomaç, bu tarihi operasyonun perde arkasını açıklıyor: 'in ısrarla istediği iki futbolcu ile daha önce anlaşma sağlanmış ancak Futbol Federasyonu'nun ''tan önce görüşme yapılamaz' şartı nedeniyle iş resmiyete dökülememişti.

MERT'TEN 4, EMRE'DEN 3+1 YILLIK İMZA

, koronavirüs nedeniyle ligin uzaması sonrası '31 Mayıs'ta sözleşmesi biten futbolcuların anlaşmaları iki ay uzar' talimatını getirdi ancak transfer maddesini değiştirmedi. Bunun üzerine G.Saray'ın kurmayları hemen Mert'e 4, Emre'ye de 3+1 yıllık imzayı attırdı. F.Bahçe'nin de istediği iki yıldızda mutlu sona ulaşan Aslan, lig biter bitmez resmi açıklamaları yapacak. İki futbolcu da seneye parçalı formayı terletecek.

  1. 4.6.2020
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