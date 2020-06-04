Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! Mert Hakan ve Emre Kılınç'ta işlem tamam
Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı ezeli rakibi Fenerbahçe'nin elinden kaptı. Tarihi operasyonun ayrıntılarına Fotomaç ulaştı. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan 25 yaşındaki orta saha Mert Hakan Yandaş ile 25 yaşındaki hücumcu Emre Kılınç'ı renklerine bağladı. Fotomaç, bu tarihi operasyonun perde arkasını açıklıyor: Fatih Terim'in ısrarla istediği iki futbolcu ile daha önce anlaşma sağlanmış ancak Futbol Federasyonu'nun '31 Mayıs'tan önce görüşme yapılamaz' şartı nedeniyle iş resmiyete dökülememişti.
MERT'TEN 4, EMRE'DEN 3+1 YILLIK İMZA
TFF, koronavirüs nedeniyle ligin uzaması sonrası '31 Mayıs'ta sözleşmesi biten futbolcuların anlaşmaları iki ay uzar' talimatını getirdi ancak transfer maddesini değiştirmedi. Bunun üzerine G.Saray'ın kurmayları hemen Mert'e 4, Emre'ye de 3+1 yıllık imzayı attırdı. F.Bahçe'nin de istediği iki yıldızda mutlu sona ulaşan Aslan, lig biter bitmez resmi açıklamaları yapacak. İki futbolcu da seneye parçalı formayı terletecek.
- 4.6.2020
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- Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! Mert Hakan ve Emre Kılınç'ta işlem tamam!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! Mert Hakan ve Emre Kılınç'ta işlem tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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