Galatasaray'dan tarihi transfer çalımı! Mert Hakan ve Emre Kılınç'ta işlem tamam

Sarı-kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan 25 yaşındaki orta saha Mert Hakan Yandaş ile 25 yaşındaki hücumcu Emre Kılınç'ı renklerine bağladı. Fotomaç, bu tarihi operasyonun perde arkasını açıklıyor: Fatih Terim'in ısrarla istediği iki futbolcu ile daha önce anlaşma sağlanmış ancak Futbol Federasyonu'nun '31 Mayıs'tan önce görüşme yapılamaz' şartı nedeniyle iş resmiyete dökülememişti.

MERT'TEN 4, EMRE'DEN 3+1 YILLIK İMZA

TFF, koronavirüs nedeniyle ligin uzaması sonrası '31 Mayıs'ta sözleşmesi biten futbolcuların anlaşmaları iki ay uzar' talimatını getirdi ancak transfer maddesini değiştirmedi. Bunun üzerine G.Saray'ın kurmayları hemen Mert'e 4, Emre'ye de 3+1 yıllık imzayı attırdı. F.Bahçe'nin de istediği iki yıldızda mutlu sona ulaşan Aslan, lig biter bitmez resmi açıklamaları yapacak. İki futbolcu da seneye parçalı formayı terletecek.