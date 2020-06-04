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04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Cimbom'dan Gaich hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Cimbom'dan Gaich hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Cimbom'dan Gaich hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren için basınından flaş bir iddia geldi. Ole gazetesi, sarı-kırmızılıların, ’in bonservisinin yüzde 50’sine sahip olan 'ya 5 milyon ’luk teklif sunduğunu yazdı.

Dış transferde genç ve yetenekli isimlere yoğunlaşan 'da sesleri yükseliyor.Takvim'de yer alan habere göre, 'in en önemli yayın organlarından Ole gazetesi çarpıcı bir iddiayı sayfalarına taşıdı. İddialara göre Sarı-Kırmızılılar, genç forvetin kulübü 'ya teklif yaptı.

KULÜBÜ YARI HAKLARINA SAHİP
Arjantin kulübünün 21 yaşındaki Gaich'in bonservisinin yüzde 50'sine sahip olduğu ve bu nedenle Galatasaray'ın 5 milyon önerdiği iddia edildi.

İSMİ INTER İLE DE ANILIYOR
Genç yıldızın diğer yüzde 50'lik haklarının ise bir menajerlik şirketinde olduğu belirtiliyor. Gaich'in ismi bir süredir Inter ile de anılıyordu.

GALATASARAY'I TERCİH EDEBİLİR
Ancak Tangocu'nun sürekli forma giymek için Galatasaray'ı tercih edebileceği belirtiliyor. 1.91 boyundaki Gaich bu sezon San Lorenzo formasıyla 13 maç görev yaptı ve 5 gole imza attı.

  1. 04.06.2020
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