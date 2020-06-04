Cimbom'dan Gaich hamlesi! Resmi teklif yapıldı

Dış transferde genç ve yetenekli isimlere yoğunlaşan Galatasaray'da Adolfo Gaich sesleri yükseliyor.Takvim'de yer alan habere göre, Arjantin'in en önemli yayın organlarından Ole gazetesi çarpıcı bir iddiayı sayfalarına taşıdı. İddialara göre Sarı-Kırmızılılar, genç forvetin kulübü San Lorenzo'ya teklif yaptı.

KULÜBÜ YARI HAKLARINA SAHİP

Arjantin kulübünün 21 yaşındaki Gaich'in bonservisinin yüzde 50'sine sahip olduğu ve bu nedenle Galatasaray'ın 5 milyon Euro önerdiği iddia edildi.

İSMİ INTER İLE DE ANILIYOR

Genç yıldızın diğer yüzde 50'lik haklarının ise bir menajerlik şirketinde olduğu belirtiliyor. Gaich'in ismi bir süredir Inter ile de anılıyordu.

GALATASARAY'I TERCİH EDEBİLİR

Ancak Tangocu'nun sürekli forma giymek için Galatasaray'ı tercih edebileceği belirtiliyor. 1.91 boyundaki Gaich bu sezon San Lorenzo formasıyla 13 maç görev yaptı ve 5 gole imza attı.