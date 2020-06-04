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04 Haziran 2020, Perşembe
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Belhanda yarışı

basını, 'dan Younes 'yı üç ekibin istediğini duyurdu.

basını, 'dan Younes 'yı üç ekibin istediğini duyurdu. Çıkan haberlere göre; 30 yaşındaki Faslı orta saha için Al-Nasr, Al-Hilal ve Al-İttihad yarış içine girdi. Kulübün tartışılan isminin sezon sonunda ayrılması bekleniyor. Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek futbolcudan para kazanmak isteyen Galatasaray'ın gelen tekliflere açık olduğu biliniyor.

  1. 4.6.2020
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