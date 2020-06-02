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02 Haziran 2020, Salı
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Geçmişten kupa çıkmaz

Geçmişten kupa çıkmaz

Kulübü, 'ye 1986- 1987 sezonunda şampiyon ilan edilmeleri için başvuruda bulunduklarını açıklayan Başkanı 'ye tepki gösterdi.

Kulübü, 'ye 1986- 1987 sezonunda şampiyon ilan edilmeleri için başvuruda bulunduklarını açıklayan Başkanı 'ye tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları tam anlamıyla talihsizliktir. Rakibimizin, geçmişten kupa çıkartma çabalarını bir kenara bırakarak saha içinde adil, dürüst ve sportmence bir yarış içerisinde şampiyonluk kazanmaya davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

İFTİRA, ASILSIZ
Sarı-kırmızılılar, kitabında "1986- 87 sezonunda Beşiktaş ile berabere kalınca G.Saray'dan teşvik primi aldık" diye yazan 'a da tepki gösterdi. Açıklamada, "Her türlü dayanaktan yoksun, iftira niteliğinde asılsız iddialardır. Galatasaray'ın şanlı tarihine leke sürmeye yönelik bu iftiraları içeren kitabın yazarı hakkında gerekli hukuki işlemler anında başlatılmıştır" denildi.
  1. 2.6.2020
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