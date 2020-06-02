Bir gün bile oynama ihtimalim yok!
Galatasaray altyapısından yetişerek 2019 yılında rekor bonservis ücretiyle Bundesliga'nın yolunu tutan Ozan Kabak, sarı- kırmızılı takımdan ayrılmanın zor olduğunu söyledi.
BÜYÜK BİR OKUL
Schalke forması giyen Ozan Kabak, "Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna, "Ben Galatasaraylıyım ve Galatasaray'ın benim için yeri çok ayrı. Bir gün bile Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok" cevabını verdi. Galatasaray altyapısı için, "Başlı başına bir okul. Elimi cebime ne zaman atsam, bir şeyler buldum Galatasaray altyapısında" derken Fatih Terim'le Türkiye'ye geldiğinde sık sık görüştüklerini de kaydetti.
BİRAZCIK KORKU VE STRES İYİDİR
Sarı-kırmızılı ekipte A takıma çıktığı ilk dönemden de bahseden Ozan Kabak, ''Birazcık korku ve stres iyidir bence ama sahaya çıktıktan sonra her şey yok oluyor. Şampiyonlar Ligi ve ligde üst üste maçlar oynadım. Zamanla heyecanı attım ve iyi maçlar çıkardım'' dedi.
Ozan, dünyanın en iyi 10 takımından birine transfer olmayı hedeflediğini ifade etti.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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