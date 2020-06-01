Galatasaray'ın eski yıldızı Aurelien Chedjou Belçika yolcusu
Bir dönem Galatasaray ve Medipol Başakşehir formaları da giyen Aurelien Chedjou'nun takımı Amiens, Fransa Ligue 1'in tescil edilmesi sonucu ikinci lige düşmüştü. 34 yaşındaki oyuncunun yeni adresi ise netleşti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa'da corona virüsü sonrası Ligue 1, PSG şampiyon ilan edilerek tescil edilmişti. Bu karar sonrası Amiens ise küme düşmüştü.
Amiens'te forma giyen Galatasaray ve Başakşehir'in eski futbolcusu Aurelien Chedjou'nun durumu ise belli oldu. Takımının küme düşmesiyle ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kamerunlu defans oyuncusu, Belçika Ligi ekiplerinden KV Ostende'nin transfer listesine girdi.
Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre tecrübeli futbolcu için kulübüne henüz resmi bir teklif yapılmadığı ancak oyuncunun transferde ilk hedef olduğu ifade edildi.
Amiens'le 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou, bir dönem Galatasaray ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'ın eski yıldızı Aurelien Chedjou Belçika yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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