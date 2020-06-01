Galatasaray'ın eski yıldızı Aurelien Chedjou Belçika yolcusu

Fransa'da corona virüsü sonrası Ligue 1, PSG şampiyon ilan edilerek tescil edilmişti. Bu karar sonrası Amiens ise küme düşmüştü.

Amiens'te forma giyen Galatasaray ve Başakşehir'in eski futbolcusu Aurelien Chedjou'nun durumu ise belli oldu. Takımının küme düşmesiyle ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kamerunlu defans oyuncusu, Belçika Ligi ekiplerinden KV Ostende'nin transfer listesine girdi.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre tecrübeli futbolcu için kulübüne henüz resmi bir teklif yapılmadığı ancak oyuncunun transferde ilk hedef olduğu ifade edildi.

Amiens'le 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou, bir dönem Galatasaray ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.



