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01 Haziran 2020, Pazartesi
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'ın eski yıldızı yolcusu

Galatasaray'ın eski yıldızı Aurelien Chedjou Belçika yolcusu

Bir dönem ve formaları da giyen 'nun takımı Amiens, Fransa Ligue 1'in tescil edilmesi sonucu ikinci lige düşmüştü. 34 yaşındaki oyuncunun yeni adresi ise netleşti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa'da corona virüsü sonrası Ligue 1, şampiyon ilan edilerek tescil edilmişti. Bu karar sonrası Amiens ise küme düşmüştü.

Amiens'te forma giyen ve Başakşehir'in eski futbolcusu 'nun durumu ise belli oldu. Takımının küme düşmesiyle ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kamerunlu defans oyuncusu, Ligi ekiplerinden KV Ostende'nin listesine girdi.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre tecrübeli futbolcu için kulübüne henüz resmi bir teklif yapılmadığı ancak oyuncunun transferde ilk hedef olduğu ifade edildi.

Amiens'le 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou, bir dönem Galatasaray ve Medipol Başakşehir formaları da giymişti.


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  1. 01.06.2020
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