Sofiane Feghouli'nin transfer için fiyatı biçildi! Karar...
Galatasaray'da son dakika Sofiane Fehouli haberi... Sezonun sona ermesinin ardından sarı kırmızılıların mali kaynak yaratmak adına göndermeyi planladığı yıldız futbolcu için Arabistan basınında önemli bir haber kaleme alındı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da forma giydiği süre zarfı boyunca taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Sofiane Feghouli'nin ayrılığının yakın olduğu belirtilmişti.
Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşanılan mali sorunların ardından kaynak arayışına giren Cimbom'un, Feghouli'nin satışından hatrı sayılır bir rakam beklediği ifade edilmişti.
Slaati.com adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın 10 milyon değer biçtiği Feghouli konusunda Al Nasr, son kararını verdi.
"DEĞERİ 6 MİLYON"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray'ın 10 milyonluk bonservis talebi 'abartı' bulundu.
Oyuncunun yaşının 30 olması ve corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşanılan mali problemler göz önünde bulundurulduğunda sarı kırmızılılarla yapılan müzakerelerde 6 milyon euro rakamına işaret edildiği aktarıldı.
- 31.05.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sofiane Feghouli'nin transfer için fiyatı biçildi! Karar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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