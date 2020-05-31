Galatasaraylı Sofiane Feghouli'nin transfer için fiyatı biçildi! Karar... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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'nin için fiyatı biçildi! Karar...

Sofiane Feghouli'nin transfer için fiyatı biçildi! Karar...

'da son dakika Sofiane Fehouli haberi... Sezonun sona ermesinin ardından sarı kırmızılıların mali kaynak yaratmak adına göndermeyi planladığı yıldız futbolcu için Arabistan basınında önemli bir haber kaleme alındı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'da forma giydiği süre zarfı boyunca taraftarların adeta sevgilisi haline gelen 'nin ayrılığının yakın olduğu belirtilmişti.

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşanılan mali sorunların ardından kaynak arayışına giren Cimbom'un, Feghouli'nin satışından hatrı sayılır bir rakam beklediği ifade edilmişti.

Slaati.com adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın 10 milyon değer biçtiği Feghouli konusunda Al Nasr, son kararını verdi.

"DEĞERİ 6 MİLYON"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray'ın 10 milyonluk bonservis talebi 'abartı' bulundu.

Oyuncunun yaşının 30 olması ve corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşanılan mali problemler göz önünde bulundurulduğunda sarı kırmızılılarla yapılan müzakerelerde 6 milyon euro rakamına işaret edildiği aktarıldı.


  1. 31.05.2020
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