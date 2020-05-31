Sofiane Feghouli'nin transfer için fiyatı biçildi! Karar...

Galatasaray'da forma giydiği süre zarfı boyunca taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Sofiane Feghouli'nin ayrılığının yakın olduğu belirtilmişti.

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşanılan mali sorunların ardından kaynak arayışına giren Cimbom'un, Feghouli'nin satışından hatrı sayılır bir rakam beklediği ifade edilmişti.

Slaati.com adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın 10 milyon değer biçtiği Feghouli konusunda Al Nasr, son kararını verdi.

"DEĞERİ 6 MİLYON"

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Galatasaray'ın 10 milyonluk bonservis talebi 'abartı' bulundu.

Oyuncunun yaşının 30 olması ve corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle yaşanılan mali problemler göz önünde bulundurulduğunda sarı kırmızılılarla yapılan müzakerelerde 6 milyon euro rakamına işaret edildiği aktarıldı.



