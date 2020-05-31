Galatasaray negatif

G.Saray'da dün sabah yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Toplam 85 kişiye yapılan Covid-19 testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri süresine göre devam edecektir" ifadeleri yer aldı.