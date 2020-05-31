Fatih Terim'den flaş kamp kararı! Corona virüsü...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımın yüzde 100 hazır olması için büyük çaba sarf ediyor.

Virüs riskini minimuma indirmeye çalışan Terim, takımı 10 günlük bir kampa sokmayı planlıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Cimbom'da 10 günlük kamp için ilk tercih Florya'ydı ancak hem kamp hem de akademi tesislerinde tüm ekibin ihtiyacını karşılayacak düzeyde yatak kapasitesi olmadığı tespit edildi.

Ayrıyeten İstanbul'da kamp yapılması durumunda personellerin evlerine gidip gelecek olması ve bu durumun corona virüsü nedeniyle risk teşkil etmesi sonrası Antalya'da karar kılındı.

Galatasaray, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig öncesi Antalya'da 10 gün boyunca kampa girecek.