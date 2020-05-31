Fatih Terim'den flaş kamp kararı! Corona virüsü...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig öncesi takımı yüzde 100 hale getirebilmek adına Florya yerine Antalya'da kamp yapma kararı aldı.
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımın yüzde 100 hazır olması için büyük çaba sarf ediyor.
Virüs riskini minimuma indirmeye çalışan Terim, takımı 10 günlük bir kampa sokmayı planlıyor.
Hürriyet'in haberine göre; Cimbom'da 10 günlük kamp için ilk tercih Florya'ydı ancak hem kamp hem de akademi tesislerinde tüm ekibin ihtiyacını karşılayacak düzeyde yatak kapasitesi olmadığı tespit edildi.
Ayrıyeten İstanbul'da kamp yapılması durumunda personellerin evlerine gidip gelecek olması ve bu durumun corona virüsü nedeniyle risk teşkil etmesi sonrası Antalya'da karar kılındı.
Galatasaray, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig öncesi Antalya'da 10 gün boyunca kampa girecek.
- 31.05.2020
- Güncelleme: 31.05.2020 21:12
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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