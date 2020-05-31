Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş kamp kararı! Corona virüsü... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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'den flaş kararı! ...

Fatih Terim'den flaş kamp kararı! Corona virüsü...

Teknik Direktörü , 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan öncesi takımı yüzde 100 hale getirebilmek adına Florya yerine Antalya'da yapma kararı aldı.

salgını nedeniyle 'e verilen arada çalışmalarını sürdüren 'da teknik direktör , takımın yüzde 100 hazır olması için büyük çaba sarf ediyor.

Virüs riskini minimuma indirmeye çalışan Terim, takımı 10 günlük bir kampa sokmayı planlıyor.

Hürriyet'in haberine göre; Cimbom'da 10 günlük için ilk tercih Florya'ydı ancak hem kamp hem de akademi tesislerinde tüm ekibin ihtiyacını karşılayacak düzeyde yatak kapasitesi olmadığı tespit edildi.

Ayrıyeten 'da kamp yapılması durumunda personellerin evlerine gidip gelecek olması ve bu durumun corona virüsü nedeniyle risk teşkil etmesi sonrası Antalya'da karar kılındı.

Galatasaray, 12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig öncesi Antalya'da 10 gün boyunca kampa girecek.

  1. 31.05.2020
  2. Güncelleme: 31.05.2020 21:12
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