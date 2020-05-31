Balotelli ipleri kopardı

Galatasaray ve Brezilya kulüpleriyle anılan Mario Balotelli, artık Brescia defterini kapatmak üzere… İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Brescia Başkanı Massimo Cellino ile Mario Balotelli arasındaki gerginlik daha da büyüyor. Cellino, idmanlara gelmeyen Mario Balotelli ile görüşmek için randevulaşmasına rağmen yıldız futbolcuyu yarım saat ofisinin dışında bekletti. Ardından konuşmamayı tercih eden Cellino ile Balotelli arasında ipler adeta koptu.