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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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gün sayıyor

Semih Kaya gün sayıyor

FatihTerim'in devre arasında takıma katılması için rapor verdiği yeniden forması giymek için gün sayıyor.

FatihTerim'in devre arasında takıma katılması için rapor verdiği yeniden forması giymek için gün sayıyor. 29 yaşındaki oyuncunun her konuda sarı-kırmızılılarla anlaştığı yeniden Galatasaray forması giyeceği bildirildi. Ayrıca ile sözleşmesi bitecek olan Semih'in dönmesinden sonra gönderilecek. 'in gelecek sezon stoper rotasyonuna böylece Meksikalı Montes ve Semih Kaya da dahil olacak.
  1. 30.5.2020
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