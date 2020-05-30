Kaan ayhan listeye girdi
Fatih Terim sağ bek ve stoper mevki için bir yandan da Kaan Ayhan'ı izliyor. Tecrübeli teknik adam, Düsseldorf'un küme düşmesi durumunda milli takıma kazandırdığı gurbetçi oyuncunun iyi şartlarda sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini yönetimle paylaştı.
- 30.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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