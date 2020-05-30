Kaan ayhan listeye girdi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Kaan ayhan listeye girdi

listeye girdi

Kaan ayhan listeye girdi

 Terim sağ bek ve stoper mevki için bir yandan da 'ı izliyor. Tecrübeli teknik adam, Düsseldorf'un küme düşmesi durumunda kazandırdığı gurbetçi oyuncunun iyi şartlarda sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini yönetimle paylaştı.

Terim sağ bek ve stoper mevki için bir yandan da 'ı izliyor. Tecrübeli teknik adam, Düsseldorf'un küme düşmesi durumunda kazandırdığı gurbetçi oyuncunun iyi şartlarda sarı-kırmızılı formayı giyebileceğini yönetimle paylaştı. Alman ekibin, bir alt kümeye gitmesi halinde Kaan'ın, bir yıl ertelenen Euro 2020'nin dışında kalmamak için ''a gelme şansını kaçırmayacağı' yorumları yapılıyor. 'den 500 bin euro'ya Düsseldorf'a geçen 25 yaşındaki stoper bu sezon 26 maça çıktı. 2 gol atıp, 3 de asist yaptı.
  1. 30.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaan ayhan listeye girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA