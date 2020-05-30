Galatasaray logolu maske satışı başlıyor!
Corona virüsü salgını ile mücadelede önemli bir yer tutan maskeler, kulüpler için yeni gelir kapısı oldu. Son olarak Galatasaray, logolu ürettiği koruyucu maskeleri satışa sundu.
Galatasaray Kulübü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) önlemlerinde büyük öneme sahip koruyucu maske satışına başlayacak.
Sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı GSStore'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maske çeşitlerinin 1 Haziran Pazartesi günü "http://gsstore.org" internet stesinden, 3 Haziran Çarşamba günü ise tüm mağazalardan satışa sunulacağı bildirildi.
- 30.05.2020
- Güncelleme: 30.05.2020 09:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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