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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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logolu satışı başlıyor!

Galatasaray logolu maske satışı başlıyor!

Corona virüsü salgını ile mücadelede önemli bir yer tutan maskeler, kulüpler için yeni gelir kapısı oldu. Son olarak , logolu ürettiği koruyucu maskeleri satışa sundu.

Kulübü, yeni tip corona virüsü (Covid-19) önlemlerinde büyük öneme sahip koruyucu satışına başlayacak.

Sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı GSStore'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maske çeşitlerinin 1 Haziran Pazartesi günü "http://gsstore.org" internet stesinden, 3 Haziran Çarşamba günü ise tüm mağazalardan satışa sunulacağı bildirildi.

  1. 30.05.2020
  2. Güncelleme: 30.05.2020 09:22
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