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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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’ı geri çevirdi

Beckham’ı geri çevirdi

, Falcao'ya ocak ayında 'ın takımı İnter Miami'nin teklif yaptığını ama teklifin hem hem oyuncu tarafından reddedildiğini iddia etti.

, Falcao'ya ocak ayında 'ın takımı İnter Miami'nin teklif yaptığını ama teklifin hem hem oyuncu tarafından reddedildiğini iddia etti. Haberde, yıldız futbolcunun, "'de böylesine büyük bir kulübe, tutkulu bir topluma ve aldığım tüm sevgiye sahip olmak benim için önemliydi. Bu, kariyerimde bu noktada ihtiyacım olan bir şeydi" sözlerine de yer verildi.
  1. 30.5.2020
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