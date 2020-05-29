G.Saray formasını giymek istiyorum
Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun G.Saray ile ilgili sözleri günün en çok konuşulanları arasına girdi.
Milan'da oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun G.Saray ile ilgili sözleri günün en çok konuşulanları arasına girdi. Çocukluğundan bu yana G.Saraylı olduğunu gizlemediğini belirten milli futbolcu, "G.Saray'ın durumunu, futbolcuları ve idmanları hep takip ediyorum. İlerleyen zamanlarda da G.Saray formasını giymek isterim. Bir gün gelirsem çok mutlu olurum. G.Saray formasıyla çok fotoğrafım var" dedi.
- 29.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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