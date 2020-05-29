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29 Mayıs 2020, Cuma
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G.Saray formasını giymek istiyorum

G.Saray formasını giymek istiyorum

Milan'da oynayan 'nun G.Saray ile ilgili sözleri günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Milan'da oynayan 'nun G.Saray ile ilgili sözleri günün en çok konuşulanları arasına girdi. Çocukluğundan bu yana G.Saraylı olduğunu gizlemediğini belirten milli futbolcu, "G.Saray'ın durumunu, futbolcuları ve idmanları hep takip ediyorum. İlerleyen zamanlarda da G.Saray formasını giymek isterim. Bir gün gelirsem çok mutlu olurum. G.Saray formasıyla çok fotoğrafım var" dedi.

  1. 29.5.2020
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