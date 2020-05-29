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29 Mayıs 2020, Cuma
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peşinde

Freiburg peşinde

Leicester City'nin oyuncusu 'nün yıldızını parlatan gözünü şimdi de 'ın genç stoperi 'a dikti.

Leicester City'nin oyuncusu 'nün yıldızını parlatan gözünü şimdi de 'ın genç stoperi 'a dikti. Çağlar'ı, 21 milyon euro'ya 'e gönderen Freiburg'un bir süredir Emin'i izlediği ve Galatasaray'a teklif yapmaya hazırladığı bildirildi.

  1. 29.5.2020
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