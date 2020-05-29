Freiburg peşinde
Leicester City'nin Türk asıllı oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün yıldızını parlatan Freiburg gözünü şimdi de Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'a dikti.
Leicester City'nin Türk asıllı oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün yıldızını parlatan Freiburg gözünü şimdi de Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'a dikti. Çağlar'ı, 21 milyon euro'ya Premier Lig'e gönderen Freiburg'un bir süredir Emin'i izlediği ve Galatasaray'a teklif yapmaya hazırladığı bildirildi.
- 29.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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