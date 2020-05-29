Efsane dönüyor
Fatih Terim'in ekibinde Hasan Şaş'ın ayrılması ile başlayan değişim sezon sonu da devam edecek.
Fatih Terim'in ekibinde Hasan Şaş'ın ayrılması ile başlayan değişim sezon sonu da devam edecek. Ümit Davala ile de yolları ayıracak olan Galatasaray'da Elmander ve Riera'nın gelecek sezon kadroya dahil olmasına kesin gözle bakılıyor. Ayrıca kaleci antrenörü olarak da Taffarel'in yeniden Galatasaray ile anlaştığı ve bu defa ailesi ile birlikte İstanbul'a geleceği öğrenildi. Brezilyalı yıldız ismin göreve başlaması ile birlikte Fadıl Koşutan da boşa çıkacak. Cimbom'un eski oyuncusu Tomas Ujfalusi'yle de temas halinde olduğu belirtiliyor.
- 29.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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