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29 Mayıs 2020, Cuma
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Efsane dönüyor

Efsane dönüyor

'in ekibinde 'ın ayrılması ile başlayan değişim sezon sonu da devam edecek.

'in ekibinde 'ın ayrılması ile başlayan değişim sezon sonu da devam edecek. ile de yolları ayıracak olan 'da Elmander ve Riera'nın gelecek sezon kadroya dahil olmasına kesin gözle bakılıyor. Ayrıca kaleci antrenörü olarak da Taffarel'in yeniden Galatasaray ile anlaştığı ve bu defa ailesi ile birlikte 'a geleceği öğrenildi. Brezilyalı yıldız ismin göreve başlaması ile birlikte Fadıl Koşutan da boşa çıkacak. Cimbom'un eski oyuncusu 'yle de temas halinde olduğu belirtiliyor.

  1. 29.5.2020
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