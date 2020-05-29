Avrupa'nın gözü Emin Bayram'da! Sezon sonu...

Galatasaray'da Fatih Terim'in önümüzdeki sezon daha çok forma şansı vermeyi planladığı Emin Bayram, Alman ekiplerinin radarına girdi. Ozan Kabak'ı 11 milyon euro bedelle Stutgart'a satan sarı-kırmızılılarda bir isim daha Bundesliga'nın yolunu tutabilir.



FREIBURG PEŞİNDE!

Leicester City'nin Türk asıllı oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün yıldızını parlatan Freiburg gözünü şimdi de Galatasaray'ın genç stoperi Emin Bayram'a dikti. Çağlar'ı, 21 milyon euro'ya Premier Lig'e gönderen Freiburg'un bir süredir Emin'i izlediği ve Galatasaray'a teklif yapmaya hazırladığı bildirildi.

BORUSSIA DORTMUND YAKIN TAKİPTE!

Galatasaray'ın genç ismi Emin Bayram'la Alman devi Borussia Dortmund'un yakından ilgilendiği öğrenildi. Genç yıldız adayını uzun süredir yakından takip eden Alman devi, sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalabilir.

Dortmund yetkilileri, Emin'le ilgili detaylı bir çalışma yapıyor. Soğukkanlı ve hızlı Fatih hocanın Şampiyonlar Ligi maçlarında dahi kadroya aldığı Galatasaray altyapısının son harikası Emin, 1.86 boyunda ve geleceği oldukça parlak.

Milli takımlarda tüm yaş kategorilerinde forma giyen Emin Bayram, 16 yaşında olmasına rağmen soğukkanlılığı ve hızı ile dikkat çekiyor.

GALATASARAY 15 MİLYON EURO İSTİYOR!

Sarı-kırmızılı takım, Alman ekiplerinin radarına giren Emin Bayram için bonservis bedelini belirledi. Cimbom genç yıldız adayından 15 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi amaçlıyor.