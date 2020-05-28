Ryan Fraser'dan Galatasaray'a tek şart! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray İskoç yıldızdan Galatasaray'a tek şart!

'dan 'a tek şart!

Ryan Fraser'dan Galatasaray'a tek şart!

Menajerler tarafından 'a önerilen İskoç orta saha , tek bir şart sundu. İddialara göre Fraser, Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ni garantilemesi durumunda transfere 'evet' diyecek.

Menajerler, 'a takımlarından Bournemouth'ta forma giyen 'i önerdi. İskoç oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bittiği, istenmesi durumunda oldukça iyi şartlarda sarı-kırmızılı formayı giydirebileceklerini iletti.

Buna karşılık İngiliz Sport Witness, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer için tek şartı olduğunu ifade etti. Fraser'in Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği, Galatasaray'ın da Devler Ligi'ni garantilemesi halinde Galatasaray'a 'Evet' diyeceği iddia edildi.

  1. 28.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ryan Fraser'dan Galatasaray'a tek şart! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA