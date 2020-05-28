Ryan Fraser'dan Galatasaray'a tek şart!
Menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen İskoç orta saha Ryan Fraser, tek bir şart sundu. İddialara göre Fraser, Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ni garantilemesi durumunda transfere 'evet' diyecek.
Menajerler, Galatasaray'a Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyen Ryan Fraser'i önerdi. İskoç oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bittiği, istenmesi durumunda oldukça iyi şartlarda sarı-kırmızılı formayı giydirebileceklerini iletti.
Buna karşılık İngiliz Sport Witness, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer için tek şartı olduğunu ifade etti. Fraser'in Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği, Galatasaray'ın da Devler Ligi'ni garantilemesi halinde Galatasaray'a 'Evet' diyeceği iddia edildi.
- 28.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ryan Fraser'dan Galatasaray'a tek şart! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.