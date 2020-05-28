Ryan Fraser'dan Galatasaray'a tek şart!

Menajerler, Galatasaray'a Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyen Ryan Fraser'i önerdi. İskoç oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bittiği, istenmesi durumunda oldukça iyi şartlarda sarı-kırmızılı formayı giydirebileceklerini iletti.

Buna karşılık İngiliz Sport Witness, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer için tek şartı olduğunu ifade etti. Fraser'in Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği, Galatasaray'ın da Devler Ligi'ni garantilemesi halinde Galatasaray'a 'Evet' diyeceği iddia edildi.