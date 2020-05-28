Liste resmen açıklandı: Galatasaray Avrupa birincisi!
KPMG tarafından yayınlanan 2020 Avrupa Elitler Değerlendirme Raporu'na göre Galatasaray, işletme geliri yüzde artışında Avrupa'da birinci sırada yer aldı.
KPMG'nin Avrupa liglerinde mücadele eden 32 takımı incelediği, "2020 Avrupa Elitler Değerlendirme Raporu" yayınlandı. Galatasaray, işletme geliri yüzde artışında Avrupa'nın birincisi oldu.
İngiltere'den 9, İspanya'dan 7, İtalya'dan 6, Almanya'dan 3, Fransa ve Portekiz'den 2'şer, Hollanda'dan 1 takımın girebildiği elitler değerlendirme raporuna Türkiye'den 2 takım dahil oldu.
Rapora göre Galatasaray, önceki seneye göre işletme gelirindeki %49'luk artışla, yüzde artışı açısından Avrupa'daki liglerde mücadele eden tüm rakiplerini geride bıraktı. Paris Saint Germain önceki seneye göre %45, Inter Milan ise önceki seneye göre %42'lik artış oranıyla kulübümüzü takip etti.
İşletme değeri artış tablosunda lider olan sarı-kırmızılı takımın yükselişinde, 2019-2020 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki mücadelesinin önemli rol oynadığı belirtildi.
2018 yılının Ekim ayında UEFA ile yaptığımız anlaşmaya göre, taahhüt gereği 20 milyona kadar zarar açıklama izni varken, sezonu 5 milyon karla kapatan Galatasaray'ın, KPMG'nin son raporundaki, önceki yıla göre işletme değerindeki %49'luk artışın, UEFA ile yapılan anlaşmaya uyulduğunun göstergesi olarak değerlendirildi.
32 takımın işletme değer artışlarının karşılaştırıldığı raporda, 8 takımın değer kaybı yaşadığı gözlemlenirken, listeye yeni eklenen 2 ekip dışındaki 22 takım işletme değer artışı göstermeyi başardı.
Önceki yıla göre değer artışı yapan, Avrupa Liglerinde mücadele eden 22 takımın ortalama yükselişi %19'ken Galatasaray'ın %49 ile büyümesi gözlerden kaçmayan bir diğer detay oldu.
KPMG'nin ocak ayında yayınladığı Avrupa'nın 8 şampiyonunun mali durumunun masaya yatırıldığı araştırmada Galatasaray, kadro masrafı/işletme geliri oranında %49 ile sekiz Avrupa Şampiyonu arasında en iyi ikinci paya sahip takım oldu.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 23:13
- Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Cristian Baroni'den Trabzonspor itirafı!
- Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş itiraf! "Bir gün Galatasaray'a..."
- Altay Bayındır bombası patlıyor! 'Yeni De Gea'
- TFF'nin kararı sonrası tartışma başladı! Hangi takım ne dedi? İşte o sözler...
- Fenerbahçe'yi şoke eden detay! Beşiktaş ve Galatasaray...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Liste resmen açıklandı: Galatasaray Avrupa birincisi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.