Gökhan Karadeniz Galatasaray'a doğru!
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden ve Radamel Falcao'ya alternatif olacak bir isim arayışında olan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor forması giyen Gökhan Karadeniz'in sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde olduğu öne sürüldü.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'un deneyimli oyuncusu Gökhan Karadeniz'in, Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü. Corona virüsü pandemisi nedeniyle, Türk futbol kulüpleri transfer döneminde maliyeti düşük yerli oyunculara yönelmeye başladı. Bu kapsamda Hatayspor'da forma giyen Bursalı futbolcu Gökhan Karadeniz'in de, Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer aldığı iddia edildi. Futbola 2001 yılında Karacabeyspor altyapısında başlayan Karadeniz, daha sonrasında Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formaları da giyerken, önceki sezondan itibaren Hatayspor için mücadele etmeye başladı. Bu sezon 26 maçta forma giyen oyuncunun 3 golü ve 10 asisti bulunuyor.
- 28.05.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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