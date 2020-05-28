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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Galatasaray'a TFF 1. Lig'den santrfor!

Gökhan 'a doğru!

Gökhan Karadeniz Galatasaray'a doğru!

Önümüzdeki sezonun çalışmalarına devam eden ve 'ya alternatif olacak bir isim arayışında olan 'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. 1. Lig ekiplerinden Hatayspor forması giyen Gökhan 'in sarı-kırmızılı takımın transfer listesinde olduğu öne sürüldü.

1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'un deneyimli oyuncusu Gökhan 'in, 'ın listesinde yer aldığı öne sürüldü. Corona virüsü pandemisi nedeniyle, Türk kulüpleri transfer döneminde maliyeti düşük yerli oyunculara yönelmeye başladı. Bu kapsamda Hatayspor'da forma giyen Bursalı futbolcu Gökhan Karadeniz'in de, Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu ekiplerinin transfer listesinde yer aldığı iddia edildi. Futbola 2001 yılında Karacabeyspor altyapısında başlayan Karadeniz, daha sonrasında , , , Büyükşehir Belediye Erzurumspor formaları da giyerken, önceki sezondan itibaren Hatayspor için mücadele etmeye başladı. Bu sezon 26 maçta forma giyen oyuncunun 3 golü ve 10 asisti bulunuyor.


  1. 28.05.2020
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