Gökhan Karadeniz Galatasaray'a doğru!

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor'un deneyimli oyuncusu Gökhan Karadeniz'in, Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü. Corona virüsü pandemisi nedeniyle, Türk futbol kulüpleri transfer döneminde maliyeti düşük yerli oyunculara yönelmeye başladı. Bu kapsamda Hatayspor'da forma giyen Bursalı futbolcu Gökhan Karadeniz'in de, Galatasaray'ın da aralarında bulunduğu Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer aldığı iddia edildi. Futbola 2001 yılında Karacabeyspor altyapısında başlayan Karadeniz, daha sonrasında Trabzonspor, Antalyaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor formaları da giyerken, önceki sezondan itibaren Hatayspor için mücadele etmeye başladı. Bu sezon 26 maçta forma giyen oyuncunun 3 golü ve 10 asisti bulunuyor.



