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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Yeni normale uyum sağladı

Yeni normale uyum sağladı

Fatıh Terim kısa bir aranın ardından yeniden oyuncularıyla taktik idmanını yapabildi. Takımın fizik kapasitene uygun bir taktik üzerinde çalışan deneyimli teknik adam, sakatlık sorunu yaşamadan en doğru taktiği bulmaya çalışıyor.

Fatıh Terim kısa bir aranın ardından yeniden oyuncularıyla taktik idmanını yapabildi. Takımın fizik kapasitene uygun bir taktik üzerinde çalışan deneyimli teknik adam, sakatlık sorunu yaşamadan en doğru taktiği bulmaya çalışıyor. Terim bu yüzden topun daha fazla pasla çevrileceği idman programları üzerinde duruyor.
  1. 27.5.2020
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