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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Hoş geldin

Hoş geldin Mohamed

'ın başarılı ismi , üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı. Bebeğe '' ismi verildi.

'ın başarılı ismi , üçüncü kez baba olma sevinci yaşadı. Bebeğe '' ismi verilirken kulübün yayınladığı mesajda, "Feghouli ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan bebeğe ailesiyle birlikte sağlıklı, mutlu bir ömür dileriz" denildi.
  1. 27.5.2020
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