Muslera: En çekindiğim oyuncular Burak Yılmaz ve Lionel Messi!
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, katıldığı bir Instagram canlı yayınında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Tecrübeli file bekçisi, "Türkiye'de ve dünyada en çekindiğin forvet oyuncuları kimler?" sorusuna ise Burak Yılmaz ve Lionel Messi cevabını verdi.
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, katıldığı bir Instagram canlı yayınında soruları yanıtladı. Kendisine yöneltilen sorulara samimi cevaplar veren Uruguaylı file bekçisinin, Burak Yılmaz ve Lionel Messi itirafı dikkat çekti.. İşte Muslera'ya sorulan sorular ve verdiği yanıtlar:
En unutamadığın kurtarışın hangisi?
-Galatasaray'da tanrıya şükürler olsun çok kurtarışım var. Milli Takımda 2011 Copa America'da Arjantin ile oynadığımız maçtaki frikik kurtarışı. İki kere kurtarış yapmıştım.
Bu süreçte en çok neyi özledin?
-Sağlık çalışanlarına öncelikle teşekkür ediyorum aldıkları sorumluluktan dolayı. Normal bir gündelik hayatı ve futbolu çok özledim.
Hobilerin neler?
-Aileme ve çocuklara vakit ayırmak. Beraber video oyunları oynuyoruz.
Gün içinde en çok kullandığın Türkçe kelimeler?
-Maşallah, lütfen, babacım, hadi abi
Patricia'ya selamlar…
-Aleykümselam
Bir an önce kurtarışlarını görmek istiyoruz.
-İnşallah
Futbol dışında ilgilendiğin sporlar hangileri?
-İlk sırada basketbol. Çok ilgiliyim. Sonra tenis ve golf.
Basketbol ile ne kadar ilgilisin?
-Galatasaray'da oynayan Fitipaldo yakın arkadaşım. Basketbol oynar ve izleriz.
Patricia mı daha iyi oynuyor golf sen mi?
-Patirica daha iyi golf oynar
Türkiye'de ve dünyada en çekindiğin forvet oyuncuları?
-Türkiye'de Burak Yılmaz. İyi arkadaşım. Hem şanslı hem şanssızım. Birlikte de oynadım, rakip olarak da. Dünyada ise Messi. Messi ile aynı sahada olmak dahi inanılmaz.
Seni en çok üzen ve yeniden oynamak istediğin maç var mı?
-İkisi de milli takımda. 2010 Dünya Kupası yarı finalinde Hollanda maçı ve 2018 Dünya Kupası'ndaki Fransa maçı.
- 26.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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