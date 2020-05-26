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26 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Muslera'dan olay itiraf! "Burak Yılmaz ve Messi..."

Muslera: En çekindiğim oyuncular ve !

Muslera: En çekindiğim oyuncular Burak Yılmaz ve Lionel Messi!

'ın Uruguaylı kalecisi , katıldığı bir canlı yayınında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Tecrübeli file bekçisi, "'de ve dünyada en çekindiğin forvet oyuncuları kimler?" sorusuna ise ve cevabını verdi.

'ın başarılı kalecisi , katıldığı bir canlı yayınında soruları yanıtladı. Kendisine yöneltilen sorulara samimi cevaplar veren Uruguaylı file bekçisinin, ve itirafı dikkat çekti.. İşte Muslera'ya sorulan sorular ve verdiği yanıtlar:

En unutamadığın kurtarışın hangisi?

-Galatasaray'da tanrıya şükürler olsun çok kurtarışım var. 2011 Copa America'da Arjantin ile oynadığımız maçtaki frikik kurtarışı. İki kere kurtarış yapmıştım.

Bu süreçte en çok neyi özledin?

-Sağlık çalışanlarına öncelikle teşekkür ediyorum aldıkları sorumluluktan dolayı. Normal bir gündelik hayatı ve futbolu çok özledim.

Hobilerin neler?

-Aileme ve çocuklara vakit ayırmak. Beraber video oyunları oynuyoruz.

Gün içinde en çok kullandığın Türkçe kelimeler?

-Maşallah, lütfen, babacım, hadi abi

Patricia'ya selamlar…

-Aleykümselam

Bir an önce kurtarışlarını görmek istiyoruz.

-İnşallah

Futbol dışında ilgilendiğin sporlar hangileri?

-İlk sırada . Çok ilgiliyim. Sonra tenis ve golf.

Basketbol ile ne kadar ilgilisin?

-Galatasaray'da oynayan Fitipaldo yakın arkadaşım. Basketbol oynar ve izleriz.

Patricia mı daha iyi oynuyor golf sen mi?

-Patirica daha iyi golf oynar

Türkiye'de ve dünyada en çekindiğin forvet oyuncuları?

-'de Burak Yılmaz. İyi arkadaşım. Hem şanslı hem şanssızım. Birlikte de oynadım, rakip olarak da. Dünyada ise Messi. Messi ile aynı sahada olmak dahi inanılmaz.

Seni en çok üzen ve yeniden oynamak istediğin maç var mı?

-İkisi de milli takımda. 2010 yarı finalinde maçı ve 2018 Dünya Kupası'ndaki maçı.

  1. 26.05.2020
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