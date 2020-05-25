Galatasaray'da Belhanda ile yol ayrımı! Rakam da tamam | Belhanda kaç paraya gidiyor? Hangi takıma? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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'da ile yol ayrımı! Rakam da tamam

Galatasaray'da Belhanda ile yol ayrımı! Rakam da tamam

'da Younes için yolun sonuna gelindi... Sarı kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana oynadığı futboldan çok polemikleriyle adını duyuran Faslı futbolcunun yeni takımı belli oluyor. İddialara göre Belhanda için ayrılan rakam da belli oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Younes için ayrılık vakti... taraftarlarınca adeta istenmeyen adam ilan edilen Faslı futbolcunun transferi için ödenmesi planlanan miktar belli oldu.

Almountakhab.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularıyla paylaştığı haber şu şekilde;

" kulüp yönetimi, Türk takımı Galatasaray'ın Faslı milli futbolcusu Younes Belhanda için görüşmelere başlıyor.

Öte yandan transferin perde arkası da netleşti... Buna göre Suudi takımı Al Hilal, yıldız orta saha oyuncusu için 5 milyon euro kenara ayırdı.

AVRUPA KULÜPLERİ BU PARAYI VEREMİYOR
Avrupa'da Belhanda'ya talip olan birçok kulüp, bu miktarı veremiyor ve Al Hilal, çoğunun önünde gözüküyor."

  1. 25.05.2020
  2. Güncelleme: 25.05.2020 16:32
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