Galatasaray'da Belhanda ile yol ayrımı! Rakam da tamam
Galatasaray'da Younes Belhanda için yolun sonuna gelindi... Sarı kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana oynadığı futboldan çok polemikleriyle adını duyuran Faslı futbolcunun yeni takımı belli oluyor. İddialara göre Belhanda için ayrılan rakam da belli oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Younes Belhanda için ayrılık vakti... Galatasaray taraftarlarınca adeta istenmeyen adam ilan edilen Faslı futbolcunun transferi için ödenmesi planlanan miktar belli oldu.
Almountakhab.com adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularıyla paylaştığı haber şu şekilde;
"Al Hilal kulüp yönetimi, Türk takımı Galatasaray'ın Faslı milli futbolcusu Younes Belhanda için görüşmelere başlıyor.
Öte yandan transferin perde arkası da netleşti... Buna göre Suudi takımı Al Hilal, yıldız orta saha oyuncusu için 5 milyon euro kenara ayırdı.
AVRUPA KULÜPLERİ BU PARAYI VEREMİYOR
Avrupa'da Belhanda'ya talip olan birçok kulüp, bu miktarı veremiyor ve Al Hilal, çoğunun önünde gözüküyor."
- 25.05.2020
- Güncelleme: 25.05.2020 16:32
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Belhanda ile yol ayrımı! Rakam da tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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