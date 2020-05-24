Galatasaray'a Balotelli'den bir iyi bir de kötü haber!

Galatasaray'ın forvet transferi için listesine aldığı isimlerden olan Mario Balotelli hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcunun, Brescia ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenirken, 29 yaşındaki tecrübeli ismin takımın küme düşme ihtimali sonrası serbest bırakılabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan yıldız futbolcuya Güney Amerika'dan da talipler çıktı. Brezilya takımlarından Flamengo, Botafogo ve Vasco de Gama'nın Balotelli'yi kadrosuna katmak istedikleri aktarıldı.

Kariyerinde Liverpool, Milan, Inter, Marsilya ve Manchester City gibi takımlarda forma giyen Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı ile çıktığı 36 maçta 14 gole imzasını atmıştı.



