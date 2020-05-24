Galatasaray'a Balotelli'den bir iyi bir de kötü haber!
Adı son dönemlerde Galatasaray ile anılan ve İtalyan ekibi Brescia'dan ayrılması beklenen Balotelli'nin sezon sonunda serbest bırakılma ihtimalinin olduğu da ifade ediliyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Galatasaray'ın forvet transferi için listesine aldığı isimlerden olan Mario Balotelli hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcunun, Brescia ile sezon sonunda yollarını ayırması beklenirken, 29 yaşındaki tecrübeli ismin takımın küme düşme ihtimali sonrası serbest bırakılabileceği ifade ediliyor.
Öte yandan yıldız futbolcuya Güney Amerika'dan da talipler çıktı. Brezilya takımlarından Flamengo, Botafogo ve Vasco de Gama'nın Balotelli'yi kadrosuna katmak istedikleri aktarıldı.
Kariyerinde Liverpool, Milan, Inter, Marsilya ve Manchester City gibi takımlarda forma giyen Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı ile çıktığı 36 maçta 14 gole imzasını atmıştı.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Balotelli'den bir iyi bir de kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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