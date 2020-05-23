Galatasaray'ın transferdeki rakibi Sevilla!

Panathinaikos ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Georgios Vagiannidis, Galatasaray'la anılıyordu. 18 yaşındaki sağ beke Sevilla'nın talip olduğu öğrenildi. Ayrıca Manchester City scoutlarının da radarına takılan Yunan futbolcu, kulübün transfer yasağı kalkması halinde kadroya katılacağı belirtildi.