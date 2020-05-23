Galatasaray'ın transferdeki rakibi Sevilla!
Panathinaikos ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Georgios Vagiannidis, Galatasaray'la anılıyordu. 18 yaşındaki sağ beke Sevilla'nın talip olduğu öğrenildi. Ayrıca Manchester City scoutlarının da radarına takılan Yunan futbolcu, kulübün transfer yasağı kalkması halinde kadroya katılacağı belirtildi.
Panathinaikos ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Georgios Vagiannidis, Galatasaray'la anılıyordu. 18 yaşındaki sağ beke Sevilla'nın talip olduğu öğrenildi. Ayrıca Manchester City scoutlarının da radarına takılan Yunan futbolcu, kulübün transfer yasağı kalkması halinde kadroya katılacağı belirtildi.
- 23.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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