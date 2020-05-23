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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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'ın transferdeki rakibi Sevilla!

Galatasaray'ın transferdeki rakibi Sevilla!

Panathinaikos ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan , 'la anılıyordu. 18 yaşındaki sağ beke Sevilla'nın talip olduğu öğrenildi. Ayrıca scoutlarının da radarına takılan Yunan futbolcu, kulübün yasağı kalkması halinde kadroya katılacağı belirtildi.

Panathinaikos ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan , 'la anılıyordu. 18 yaşındaki sağ beke Sevilla'nın talip olduğu öğrenildi. Ayrıca scoutlarının da radarına takılan Yunan futbolcu, kulübün yasağı kalkması halinde kadroya katılacağı belirtildi.

  1. 23.5.2020
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