Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplandı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplandı!

Kulübü toplandı!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplandı!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bir araya gelemeyen sarı-kırmızılı kulübün üyeleri, video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıya geçirdiği ameliyatlar nedeniyle Başkan katılmazken, Yönetim kurulu üyelerinden sadece 'nin bağlandığı bildirildi.

başkanı 'nun yönettiği toplantıya, kısa süre önce iki ameliyat geçiren başkan katılmadı. Yönetim kurulu üyelerinden sadece 'nin bağlandığı bildirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Hamamcıoğlu, Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in arka arkaya beyin ve mide ameliyatları geçirmesinin kendilerini üzdüğünü belirterek, "Bu süreci çok yakından takip ediyoruz. Sayın Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Dualarımız ve pozitif enerjimiz kendisiyle. Kendisine kolaylıklar diliyorum. Değerli Başkanımız mücadeleci kişiliğiyle bu rahatsızlığın da üstesinden gelecektir ve en kısa zamanda aramıza yeniden katılacaktır. 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı bittiği zaman divan kurulu üyelerim adına kendisine müsait olması durumunda bir ziyarette bulunmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde Galatasaray Kulübü üyelerinden iki kişinin koronavirüs nedeniyle vefat ettiğini aktaran Hamamcıoğlu, "12 Mart'tan beri Kovid-19 pandemisiyle uğraşıyoruz. Çalışma şartlarımızı, hayatımızı yakından etkiledi. Bu süreçte vefat eden birçok üyemiz oldu. Bildiğimiz kadarıyla bu vefatlardan sadece ikisi koronavirüs nedeniyle yaşandı. Diğerleri farklı sebeplerden dolayı ebediyete intikal etti." diye konuştu.

"GALATASARAY'DA ÇEKİŞME DEĞİL, BELKİ AYNI FİKİRDE OLMAMAK VAR"

Eşref Hamamcıoğlu, camiada sevgisizlik, huzursuzluk, kurullar arasında çekişme yaşandığı yönündeki iddialara değindi.

Hamamcıoğlu, söz alan üyelerden Füsun Kantemir'in basında Galatasaray'da huzursuzluk ve karışıklık yaşandığına yönelik haberlerin yer aldığını hatırlatması üzerine, "Sanki Galatasaray'ın kurulları arasında bir çekişme varmış gibi çok ciddi bir algı yönetimi var. Bunu çekişme değil, belki aynı fikirde olmamak diye düşünmek lazım. Bunun basına, resmi siteye yansıması hoş bir şey değil. Galatasaray'ın doğruları açısından bununla mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Volkan Karsan'ın, "Bize yakışmayan bir üslup var. Bu üslubun en büyük hedefi sizsiniz. Bu üslubun Galatasaray'ın hiçbir yerinde karşılaşmayacağımız hale getirilmesini sağlamalıyız." yorumu üzerine Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle son zamanlarda divan başkanlık makamının hiçbir terbiye kuralına uymayacak şekilde muhatap gösterilmesi, çeşitli mecraların önüne atılıp linç ettirilmeye çalışılması yakışık almıyor. Yaşam stili ve kişilik olarak bunlara alışkınım. Çok kolay üstesinden gelirim, dirençliyimdir. Ancak benimle beraber hareket eden divan kurulundaki arkadaşlarım ve temsil ettiğim divan kurulu üyeleri, bu tür algı yönetimi sonucunda hedef olmayı hak etmiyor. Bizlerin görüşleri Galatasaray'ın ileri gitmesini sağlayacak görüşlerdir. Yeniden bir polemik konusu yaratmak istemiyorum ama bir kaşık suda fırtına kopartarak mağduriyet edebiyatı yapmanın, sanal düşmanlar oluşturmanın kimseye faydası yok. Klavye silahşörlüğüyle bana, aileme, arkadaşlarıma hakaret ve tehditler savurmayla Galatasaray'a fayda gelmez. Bu imkanı sağlayanlara hiç gelmez."

Yaklaşık 2 saat süren ve 200'e yakın divan kurulu üyesinin katıldığı toplantı, üyelerin görüş, öneri ve dilekleriyle sona erdi.

  1. 23.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA