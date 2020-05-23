Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman "core stabilizasyon" çalışmalarıyla başladı.
Gruplar halinde pas ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik interval koşular üzerinde duruldu.
Son bölümünde taktik oyun gerçekleştirilen idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.
- 23.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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