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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman "core stabilizasyon" çalışmalarıyla başladı.

Gruplar halinde pas ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik interval koşular üzerinde duruldu.

Son bölümünde taktik oyun gerçekleştirilen idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 23.05.2020
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