Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman "core stabilizasyon" çalışmalarıyla başladı.

Gruplar halinde pas ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik interval koşular üzerinde duruldu.

Son bölümünde taktik oyun gerçekleştirilen idman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.