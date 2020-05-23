Galatasaray coştu! Transferler art arda

Sivasspor'un 25 yaşındaki orta sahası Mert Hakan Yandaş ve 25 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Kılınç ile prensipte anlaşan Cimbom, gözünü forvet transferine dikti. Gündemde birçok isim var.

Mandzukic, Tetteh ve Balotelli, radarda. Football İtalia'ya göre Aslan, Balottelli'nin menajeri Raiola ile görüşüyor. Yönetim, Brescia'dan ayrılacak İtalyan golcüye sezon sonu imza attırmak istiyor.