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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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coştu! Transferler art arda

Galatasaray coştu! Transferler art arda

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray'da ile Kılınç tamam, sırada Balotelli var. İşte detaylar...

'un 25 yaşındaki orta sahası ve 25 yaşındaki hücum oyuncusu Kılınç ile prensipte anlaşan Cimbom, gözünü forvet transferine dikti. Gündemde birçok isim var.

Mandzukic, Tetteh ve Balotelli, radarda. Football İtalia'ya göre Aslan, Balottelli'nin menajeri Raiola ile görüşüyor. Yönetim, Brescia'dan ayrılacak İtalyan golcüye sezon sonu imza attırmak istiyor.

  1. 23.5.2020
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