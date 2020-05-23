Galatasaray coştu! Transferler art arda
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç tamam, sırada Balotelli var. İşte detaylar...
Sivasspor'un 25 yaşındaki orta sahası Mert Hakan Yandaş ve 25 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Kılınç ile prensipte anlaşan Cimbom, gözünü forvet transferine dikti. Gündemde birçok isim var.
Mandzukic, Tetteh ve Balotelli, radarda. Football İtalia'ya göre Aslan, Balottelli'nin menajeri Raiola ile görüşüyor. Yönetim, Brescia'dan ayrılacak İtalyan golcüye sezon sonu imza attırmak istiyor.
- 23.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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